ODLOŽENO SUĐENJE Milanu Kaliniću, a jedan detalj na glumcu nikome nije promakao!

Svima je zapalo za oko!

U Višem sudu u Beogradu danas je za 30. mart odloženo suđenje glumcu Milanu Kaliniću povodom optužbi da je učestovao u tuči pred košarkašku utakmici između Partizana i Crvene zvezde u aprilu 2019. godine u hali "Aleksandar Nikolić". Do odlaganja je došlo zbog izostanka njegove advokatice, koja je podneskom obavestila sud o razlozima za nedolazak. U nastavku suđenja trebalo bi da budu saslušani svedoci koje je predložila Kalinićeva odbrana, nakon čega bi trebalo da se održe završne reči na suđenju, a onda i da usledi prvostepena presuda.

Glumac i voditelj se tereti za nasilničko ponašanje na sportskim priredbama. Podsetimo, pred početak derbija u aprilu 2019. godine došlo je do sukoba navijača iz VIP lože među kojima je bio Milan Kalinić. Poznati voditelj je danas iz Palate izašao nasmejan, što je mnogima zapalo za oko iako je nosio masku. Ono što je zanimljivo jeste da je u jednom trenutku voditelj stavio masku preko lica, kako bi sakrio oči.

Podsetimo, Kalinić je tom prilikom pretukao Dalibora Krkovića, bivšeg funkcionera Crvene zvezde.

- Vraćao sam film hiljadu puta i dolazim do jednog - isto bih reagovao. Pogotovo kada neko divljački nasrće na sve okolo... Kako se drugačije reaguje u toj situaciji, kada neko napada tvog prijatelja? Možda je i sam sebi razbio glavu, možda sam i ja... ne znam. Celog života se trudim da izbegnem nasilje i ponosan sam na to. Tako vaspitavam i svoju decu, da se nađe rešenje. Ponosan sam na tu činjenicu da se nikada nisam potukao. Ovo je prvi konflikt... Ovo je prvi put da sam bio sateran uza zid. Skočio sam da branim svog druga zbog jedne čarke gde je razmenjeneo 5-6 udaraca, pa ako se zbog toga ide u zatvor.... Ovo nije navijački incident, ovo je nešto što je moglo da se desi u pozorištu. Ja sam se pobio jer sam branio svog druga - govorio je on tada.

Autor: N.V.