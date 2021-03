KAKVO IZNENAĐENJE! Vuk Mob darivao trudnoj verenici nesvakidašnji poklon! Pogledajte šta je u pitanju!

Svaka čast!

Kako je poznato, reper Vuk Mob je pre izvesnog vremena napustio Zadrugu kako bi bio uz svoju trudnu verenicu Oliveru Konatar do kraja njene trudnoće i rođenja njihove ćerke. Koliko je voli Vuk je stalno pokazivao u rijalitiju, a sada joj je darivao nesvakidašnji poklon.

Olivera se poklonom pohvalila na svom Instagram nalogu, te podelila emotivnu poruku posvećenu svom izabraniku.

- Moj muž ne veruje u praznike, on ih napravi sam. Moj muž ne voli cveće i ljuti se kada se nešto podrazumeva. On ne ume da bude kao ostali muževi i pravi se da je nešto što nije onda kada se od njega to očekuje. I ne mora da bude jer ima najbolju dušu na svetu, veliku kao nebo, kao svet, kao univerzum. Takvu da nema svest o sebi kao velikom čak i kada je najveći ili kada sebe stavi na poslednje mesto da bi neko drugi bio srećan. Ne postoji dan da se ne pomolim bogu da naše dete bude poput njega i ne postoji dan kada mogu kao čovek da se izborim sa tim koliko ga volim čak i onda kada znam da mu je previše, Hvala ti moja životna radosti, moje životno dobro i životna ljubavi na svemu što imamo - napisala je ona.

