Nije mogla da obuzda emocije!

Pevačica Tanja Savić otvorila je dušu večeras u emisiji "Amidži šou" Ognjena Amidžića i priznala koliko joj je teško zbog toga što već godinu dana nije videla sinove Maksima i Đorđa, koje je njihov otac Dušan Jovančević bez njenog znanja odveo u Australiju, a potom im zabranio kontakt sa majkom.

- Teško je. Žena može mnogo da izdrži, što se tiče emocija i tako nekih stvari, a što se tiče dece... Ko god da uzme decu majci, to je... Nisam ih videla skoro godinu dana - počela je priču Tanja, a ubrzo je i usred emisije briznula u plač.

Imam suđenje 12., sada, biće sve u moju korist, nadam se. Jaka sam ja, ali trenutno je ovako. Znam da sam jaka osoba i da sam mnogo toga podnela. Bilo je i mnogo gorih dana, sad se jednostavno tako zadesilo. Decu nosim i u srcu i duši, oni su stalno sa mnom, bez obzira što smo razdvojeni.

Tanja sada ima komunikaciju sa sinovima putem telefona, ali nije uvek bilo tako.

- Bilo je momenata kada mlađi sin nije hteo da priča sa mnom, nažalost, ali sad priča. Danas smo se čuli, ispričali, jako sam srećna. Oni imaju sudski nalog da u 9 sati ujutro oni moraju da me pozovu, ili ja njih - to je naše zajedničko vreme, kada moramo da razgovaramo, jer nisam imala mogućnost da se čujem sa decom toliko redovno. Sada je sud dao nalog, Dušan to sad mora da ispoštuje. Za pravdu ću ne znam ni ja šta da uradim, mislim da će pravda pobediti - kaže Tanja i dodaje da sa Dušanom nikako nije uspela da nađe kompromis.

Ne možeš ti sa čovekom, koji je psihopata, definitivno... Nažalost, govorim sada, iz svog ugla. Ne dajem mu ja tu etiketu, ali to normalan čovek ne bi uradio majci svoje dece - kazala je Tanja, koja je sa suzama u očima podsetila gledaoce kroz šta je sve prošla i kako se sve izdešavalo.

- Pobegao je, ja ih nikada ne bih pustila, decu sama da idu s njim - nikada u životu! On je to meni uradio iza leđa iz nekog straha, verovatno. Zbog pandemije se više uplašio za svoj život, jer gleda samo kako će njemu biti, a ne čitavom kolektivu. Kako je svima nama, biće svima, zar ne? Ali očigledno je gledao samo sebe da zaštiti i pobegao. Falcifikovao je potpis, jedna devojka je potpisala u moje ime saglasnost, ja sam provalila kada mi je sud predao te papire, jer imamo jako sličan rukopis... Sada sam predala preko 3000 papira, jer je ovo nepravda koja je učinjena i meni i mojoj deci. Da mi se ovo nije dogodilo, verovatno ja ne bih bila onakva kakva sam danas. Bila sam uvek nipodaštavana od strane partnera, ubijanje u pojam do krajnje granice... Imala sam toliko nisko samopouzdanje, kada sam došla kod moje majke, došla sam polumrtva. Znam odakle mi ova snaga - od dragog Boga, što me Bog čuva!

Autor: D.T.