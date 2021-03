Ne zna šta da misli!

Anja Todorović i Jovan Cvijetić Cvele protekle noći imali su još jednu u nizu svojih svađa koja je eskalirala nikad brutalnijim uvredama, pa čak i fizičkim sukobom. Naime, tokom emisije "Gledanje snimaka" Cvele je želeo da zbog osude zadrugara iznese celu istinu o odnosu sa Anjom, a to je dovelo do sukoba između njih dvoje, a u jednom trenutku je on čak poželeo i da pobegne iz Zadruge. Iako je bio na korak do bega, Anja je uspela da ga vrati, te su do dugo u noć, vodili razgovore.

U toku dana, za portal Pink.rs oglasio se brat Jovana Cvijetića Cveleta, a nakon njega, kontaktirali smo i Anjinog oca, Ljubomira, koji je dao svoj sud na odnos svoje ćerke i potencijalnog zeta.

- Ja stvarno nemam više šta da pričam, Jovanov brat je u pravu, svašta pričaju u afektu, pa su posle dva sata dobri. Ne znam više ni šta da kažem, ni na šta liči ta veza. Ja vidim kako sve to funkcioniše, i da bilo čiji odnos kao takav vidim, preselo bi mi. Ja ću kada izađu, i kada budu rešavali, jednostavno, mislim da nije zdrav odnos, a možda ja grešim. Moraju da ispeglaju komunikaciju, ako misle da imaju vezu lepu. Doći će do nekog sukoba, nasrnuće on na nju, kao Anja sinoć, i ako je to svrha da izvlače jedno iz drugog najgore. Opet kažem, Anja ima 21 godinu, zna dosta stvari, kakav je odnos imao sa njom pre, i neka rešava, i sve da stavi na tas, i kako odluči, ja kao otac ne znam šta da mislim. Muka mi je da vidim sve to, i ja ću biti najsrećniji da vidim svoje dete srećno. Neka rade šta hoće! - rekao je Ljubinko.

Kako će se dalje odvijati ovaj odnos Anje i Cveleta ostaje da vidimo.

