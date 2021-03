Ima se, može se!

Aleksandar Milić Mili trenutno uživa s porodicom u turskom letovalištu Godžek, gde je kupio vilu za koju je dao oko 900.000 evra. Pored kuće u ovom mondenskom mestu, vođa Miligrama je tamo usidrio i svoju jahtu, za koju je iskeširao, kako tvrde izvori, blizu 600.000 evra

Zarađeni novac pametno je investirao, u nekretnine. Tako je pre nekoliko godina, kada je s Eminom Jahović letovao u Godžeku, luksuznom letovalištu u blizini Fetija, odlučio da tamo pazari kuću.

Kako navodi sagovornik blizak kompozitoru, on je uz pomoć pevačice angažovao agenciju za nekretnine, pa je sa suprugom Ninom pogledao nekoliko vila. Ipak, kuća za koju su se na kraju odlučili im se dopala odmah, pa su bez daljeg razmišljanja odlučili da kupe baš nju. Veliki plus bio je i to što je vila vrlo blizu mora, ali i centra grada, luksuznih restorana, lokala. Pošto se tamo nekretnine tog tipa kreću između 600.000 i milion i po evra, što i ne čudi s obzirom na to da je u pitanju luksuzno letovalište namenjeno za one sa dubljim džepom, Mili je za vilu navodno dao oko 900.000 evra.

Kako kaže sagovornik, on nije žalio para jer zna da je to pametna investicija, kao i da bar dva puta godišnje putuje tamo sa porodicom, pa mu se na duže staze više isplati da ima svoju kuću tamo. On je prošlog leta više od mesec dana proveo u Godžeku, a društvo im je pravila Emina sa svojim sinovima Jamanom i Javuzom. I pevačica ima luksuznu vilu u tom letovalištu, i to u Milijevom komšiluku, pa su se celo leto družili.

Inače, muzičar je pored nekretnine kupio i manju jahtu koju je usidrio u luci u Godžeku. Za nju je, prema rečima izvora, dao približno 600.000 evra, a koliko uživa u svom plovilu, govori i njegov Instagram, gde često postavlja fotografije dok krstari Egejom.

Kao što smo i pomenuli, Mili i sada boravi u ovom letovalištu, odakle se često javlja svojim pratiocima putem društvenih mreža, ali nikada ne otkriva koja lokacija je u pitanju.

Mili nije jedini sa domaće estrade koji je pazario kuću u ovoj regiji. Svega nekoliko kilometara od Godžeka, u Fetijama, kuću ima i Jašar Ahmedovski. Ovu nekretninu folker je kupio odavno. Pevač, sudeći po njegovom Instagram profilu i fotografijama, barem jednom u tri meseca odlazi u Tursku. Pored kuće na moru, on ima i stan u Istanbulu.

