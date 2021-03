'SJAŠITE VIŠE I TI, I ON SA MENE' Mateja Matijević se oglasio nakon DRAME Tare i Ša, pa poručio: NEKA ME NEKO UPOZNA, DA MU UDARIM DVA ŠAMARA! (FOTO)

Nije više izdržao!

Nakon haosa Tare Simov i Nenada Aleksića Ša zbog ljubomore prema Mateji Matijeviću, na Instagramu se oglasio upravo on.

Mateja se već oglasio za Pink.rs i u kratkoj izjavi potkačio Ša, isticajući da ne želi da komentariše Taru niti njene odnose. Međutim, sada je promenio ploču i na Instagram storiju objavio status šta misli o svemu.

- Stvarno izbegavam da se oglašavam na konto sve već znate koje situacije, ali ovo prevazilazi svaku meru, izgovorene laži i uvrede na moj račun i sama sitaucija su mi blago rečeno fuj! Neka me neko upozna sa Matejom iz Zadruge 3 da mu udarim dva šamara. Nikad nisam ''j*bao drugaricu" niti zamerao neke pratioce na Instagramu, Bože me oprosti, svima je verovatno jasno koliko mi zviždi ono dole i z anju, i za njene drugarice i da ja kao nešto namerno njoj radim, au više sjašite i ti, i on - napisao je Mateja.

Autor: O. B.