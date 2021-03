Neverovatno!

Poznati bubnjar Dragoljub Đuričić je preminuo u Beogradu od posledica koronavirusa u 68. godini.

Jednom prilikom govorio je o svom detinjstvu, odrastanju u Crnoj Gori, te otkrio kako se odlučio da svira baš bubnjeve.

- Rođen sam na Cetinju, moja majka je radila nekoliko godina u Cucama, pa sam posle rođenja bio tamo, vrlo se malo toga sećam. To su neka sasvim druga vremena, tada se u teškim uslovima stvarala zemlja zvana Jugoslavija. Sećam se da mi je majka kao poslasticu kupovala karamele na komad i to jednu za sedam dana, a nekada i za mesec. Kao dete sam bio okrenut sportu, to su vremena kada je retko ko imao radio, a kamoli… Počeo sam da se interesujem za muziku tek sa 15 godina, što je za današnje vreme već prekasno - pričao je on.

Nije bio primljen u muzičku školu u Dubrovniku jer su smatrali da je antitalenat.

- Ko zna, možda su oni bili u pravu, možda i jesam antitalenat. Ali, moja ljubav prema muzici radila za mene i zato sam danas to što jesam. Nisam ni sanjao da će se dogoditi bilo šta, ali nisam odustajao. Prve bubnjeve sam video sa 16 godina, a sa 17 sam ih sam kupio. Sećam se da sam radio razne poslove, štedeo i na kraju kupio polovne Hollywood bubnjeve - govorio je svojevremeno Đuričić.



