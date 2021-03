'To je moje, to je Pajčinovo, naše' Baja Mali Knindža je posvetio pesmu Kseniji, ali je nikada nije otpevao! Evo i zašto!

Nije mu lako!

Na današnji dan navršilo se tačno 11 godina od velike tragedije koja je zadesila našu estradnu scenu. U njenom stanu u Nikšićkoj ulici, maneken Filip Kapisoda usmrtio je svoju devojku Kseniju Pajčin, a potom izvršio samoubistvo. Ovaj događaj ni 11 godina kasnije ne prestaje da šokira javnost.

Ksenijin rođak Mirko Pajčin, poznatiji kao Baja Mali Knindža, otkrio je da mu je teško da peva pesmu koju je posvetio njoj, te da je zato nikada nije snimio.

- Ne mogu da shvatim to ni dan danas. Ako te neko neće, neće te i zdravo prijatno. Šta bih ja sad trebao da pobijem pet riba ako me odbiju? To je negde uživo snimljeno. Malo mi je teže da pevam nešto što me boli. Bežim od toga i čuvam to u sebi. Ja možda nisam voleo ni tada da to neko snimi i objavi. To je moje, to je Pajčinovo, naše. Ne mogu ja to, treba želudac za to. Ja sam emotivan i to drugačije doživljavam - rekao je Baja u jednoj emisiji.

A pesmu koju je posvetio Kseniji možete poslušati u nastavku.

Autor: N.V.