'Oduvek sam imao želju da snimam filmove za odrasle' Gocin muž Raša šokirao svojim fantazijama, a tek da čujete kako mu je pevačica odgovorila!

Bračni par Goca Tržan i Raša Novaković pokazali su koliko se zapravo dobro poznaju. Oni su ispričali zanimljive detalje iz svog privatnog života. Otkrili su ko je od njih dvoje nervozniji, ali i ko više voli igrice u spavaćoj sobi.

- Volim i ja. To što si ti meni otkrila, ne znači da ti više voliš. Kod mene je džojstik - rekao je on.

Nakon toga bračni par je progovorio o intimnim fantazijama.

- Ja sam oduvek imao želju da snimam filmove za odrasle, ali ne da budem glumac, nego da produciram erotske. Stane žena, pukla guma, naišao Perica - otkrio je Raša, a pevačica je dodala:

- On je p***ićar kao i svi muškarci, ali intimne fantazije u smislu ostvarivih, imam ja. Ti bi samo da se snimaš i to je to od tvojih fantazija - rekla je pevačica.

Autor: N.V.