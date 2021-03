Ima veliki razlog.

Godinama unazad, pevačicu Marinu Tadić povređivali su bliski ljudi, ali za nju je 2020. godina, iako teška za sve, bila srećna jer je postala majka.

Zato je pred kamerama emisije "Premijera" ispričala kako se snalazi u ulozi majke i šta je nervira.

- Otkad sam dobila dete, ne mogu baš sve one stvari koje su me izbacivale iz takta da me izbace, ali može dete (smeh). Ja očekujem previše, od nje da sve zna, a mala je, pa kad vidim da se iznerviram, ja se smirim jer je mala i ne može sve da zna. Ovaj posao ostavi traga na vama, ljudi vas nerviraju, ali onda sedneš sam sa sobom i kažeš da nećeš da prenosiš tu energiju na svoje dete. Koliko god ovo vreme bilo ružno, ona je došla u pravo vreme, uz nju sam sazrevala i rasla - kaže Marina i dodaje:

- Tvrdoglavost na kub je nasledila od mene. Kad se rodila, ja sam samo želela da ne povuče te moje osobine, da bude na mog muža staloženija i smirenija, ali sve je okrenula, njegov je lik, a moje osobine.

Dosta se u javnosti spekulisalo ko je Marinin izabranik i čime se bavi, ali ona ni ovog puta nije želela previše da detaljiše.

- Sve možeš da sačuvaš u životu ako želiš, a ako želiš cirkus, praviš cirkus. Od početka sam želela da zadržim svoj privatan život za sebe, nikog ne treba da zanima kako izgleda moj muž ili moje dete, koga to briga. Ona je mala, sigurno će se baviti nekom umetnošću, ali je mala i želim da svoje detinjstvo živi lepo - rekla je Marina.

