Očekuje vas još jedna uzbudljiva nedelja jer je na programu TV Pink uživo od 13:30 časova nova epizoda najgledanije emisije o poznatima „Premijera – Vikend specijal“. Kroz najvažnije događaje iz protekle nedelje vodiće vas Tijana Prica i Bojana Lazić, dok će se sa različitih lokacija i sa aktuelnim sagovornicima uključivati Nemanja Vujičić.

Darko Lazić još jednom je postao glavna tema u medijima – nakon što je bio prisutan i zabavljao goste na korona žurki u Beogradu. Kako su pisali domaći portali i novine, komunalna policija prekinula je nedozvoljenu žurku gde je bilo oko 25 gostiju, a među njima i popularni pevač. Potom su mediji počeli da spekulišu da je Darko raskinuo veridbu sa Marinom Gagić, na osnovu njene izjave da ne zna da je Darko pevao na korona žurki i da ne zna gde se nalazi. Darko ove nedelje stiže u studio emisije „Premijera – Vikend specijal“, gde će ispričati svoju stranu priče o nastupu na ovoj žurki i da li zamera kolegama na negativnim komentarima, o tome koliko je teško pevačima bilo u prethodnih godinu dana, da li je zaista raskinuo sa Marinom, a govoriće i o uspehu nove pesme „Moj otac“ posvećene njegovom pokojnom ocu, koja već ima skoro 2.300.000 pregleda na jutjubu.

Po prvi put nakon teških trenutaka, za najgledaniju emisiju o poznatima govore Danijela Karić i Ivan Mileusnić. Naime, Danijela iz prethodnog braka ima sina Filipa i čerku Moniku, a u braku sa Ivanom dobila je sina Maksima. Bračni par bio je presrećan kada su saznali da će njihova porodica biti bogatija za još jednog člana – Danijela je krajem prošle godine saznala da ćeka devojčicu. U gebruaru je par odlučio da sa porodicom ode u Dubai, kako bi tamo proslavili Danijelin rođendan, ali su prošli kroz težak životni period. Iako je obavila sve neophodne preglede kako bi se uverila da je bezbedno da putuje, Danijela je dan pre svog 37. rođendana izgubila bebu. Čini se da je par iz svega izašao jači nego ikada, a u čemu su pronašli utehu i snagu, Danijela i Ivan otkriće u „Premijera – Vikend specijalu“.

Nažalost, tokom prethodne nedelje region je rastužio odlazak Dragoljuba Đuričića, jednog od najpoznatijih i najboljih bubnjara ne samo na Balkanu, već i u svetu. Dragoljub Đuričić preminuo je od posledica koronavirusa, a sve o njegovom bogatom životu, saznaćete ove nedelje na TV Pink.

O svim zabranama, problemima i detaljima njihovog života u rubrici „U metu“ govoriće jedan od najskladnijih bračnih parova na estradi Biljana Jevtić i Aca Ilić. Posle mnogo godina, u „Premijera – Vikend specijal“ će se iz Amerike uključiti ličnost koja je tokom dvehiljaditih godina dizala prašinu.

Naravno, to nije sve – u „Premijera – Vikend specijalu“ vas od 13:30 do 18:30 časova očekuje još deset poznatih o kojima se pisalo, a pred našim kamerama će se naći i one ličnosti koje su više od decenije bile u ilegali!

Autor: M.Đ.