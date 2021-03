'TO MI JE URADILA MOJA NAJBOLJA DRUGARICA' Teodora kivna na Minu nakon što joj je ipak ZARILA HLADAN NOŽ u leđa i preotela Frana: Sramota!

Ovo nije očekivala!

Već prilikom samog rađanja ljubavi između Teodore Bilanović i Frana Pujasa, usledile su turbulencije - on je bacio ponovo bacio oko na Minu Vrbaški, inače Teodorinu najbolju drugaricu, koja ga je uprkos tome zavela i odvukla u krevet.

- Našu ljubavnu priču je otežala moja najbolja drugarica... Šalim se. Nije Mina kriva, on je kriv jer je to njegov izbor - počela je priču vidno razočarana Teodora u "Magazinu in".

- Nisam osvetoljubiva, osveta uvek radi protiv mene, generalno protiv osvetnika. Ko drugome jamu kopa, sam u nju upada. Nemam ja šta njemu da opraštam, to je njegova sramota. Ja sam svesna sebe - dodala je ona.

Ipak, nije mogla da sakrije koliko je razočarana u Minu, koja joj je sve vreme glumila najbolju prijateljicu, da bi se ubrzo ispostavilo ono na šta su je dugo upozoravali - da će joj kad-tad zariti nož u leđa.

Meni je žao što je meni to moja najbolja drugarica uradila, ali svakako sam joj zahvalna što me je odvojila na vreme od ovakvog muškarca. Ja sam rekla, isti se privlače. Najstrašnije od toga je što mene Mina savetuje da treba da budem sa njim, kakav je on.

Autor: D.T.