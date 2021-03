'POLUDIM, TAD GA PITAM DOKLE ĆE VIŠE DA BUDE NEODGOVORAN' Marina Gagić prvi put javno priznala zbog čega se svađa sa Darkom Lazićem!

Ovo do sada nikad nije pričala!

U ovonedeljnom izdanju emisije "Premijera - Vikend specijal" gostovao je Darko Lazić, a veliko iznenađenje za njega bilo je to što se sa Nemanjom Vujičićem uživo u program uključila njegova verenica Marina Gagić.

Marina je inače neko ko ne dalje izjave za medije, a ovo je prvi put da je govorila za jednu televizijsku emisiju.

O JUTJUB KANALU

- To je bilo na moju ideju jer je Darko otvorio Instagram kanal, ja sam rekla što ne otvori Jutjub kanal jer dobro kuva i mislim da će to dobro biti. On kuva ono što zna, ja snimam i moj prijatelj koji to dobro zna da radi i eto. Tek smo počeli, danas ćemo snimati drugo jelo i tako. On se bolje snalazi u kuhinji od mene, mada ja čistim za njim, to je velika stvar, ali dobro (smeh).

O SINU ALEKSEJU

- Aleksej je moj sin definitivno, liči na mene i sav je na mene. Još je mali da bih primetila da ima neke karakterne osobine na Darka, glava je moja, telo je Darkovo (smeh). Normalno nam izgleda dan, igramo se, kući sad, traži pažnju dosta. Ja sam uvek želela da budem mlada majka i znam koliko to znači.

O MEDIJSKIM NASLOVIMA

- Pa bilo je dosta, ne mogu da kažem tačno koji, ali bilo je dosta. Bilo je kao da nas jure jutjuberi zato što smo im "uzeli" posao. Ima raznih. Ne pogađaju me naslovi o odnosu sa njim jer znam šta je istina. Ja sam bila dosadna da smrša i uporna, sad idemo jedno uz drugo (smeh).

O NESUGLASICAMA

- Pa nemamo problema, jedino nesuglasica kad se ne javi na telefon. Ja poludim (smeh). Tad ga pitam "Dokle više to nejavljanje, ta neodgovornost?". Bilo je lakše ranije, kad si mlad imaš više živaca, sad imam 30 godina, ne znam da li bih mogla da podnesem neke stvari. Volela sam da idem sa njim da ga slušam kada je nastupao po Srbiji.

O TRENUTKU KADA JE OSTALA TRUDNA, A DARKO SE BORIO ZA ŽIVOT

- Bio je najteži i najlepši. Saznanje da ću postati majka je bilo najlepše, a činjenica da je na ivici smrti mi je bilo najteže, to nikad neću zaboraviti.

Autor: N.V.