Priznao sve!

U ovonedeljnom izdanju emisije "Premijera - Vikend specijal" sa Nemanjom Vujičićem razgovarao je pevač Nenad Knežević Knez.

Knez je otkrio da će uskoro izaći njegova nova pesma koja je miks starog i novog njega, a onda je progovorio o ćerki Kseniji, koja je članica grupe "Hurricane" koja će ove godine predstavljati Srbiju na Evroviziji.

- Jako sam srećan, ponosan, iako ove godine Evrovizija neće izgledati onako kako inače izgleda. Biće bez publike, samo sa novinarima, ali daj Bože da one odu tamo, da budu na visini zadatka, da opravdaju očekivanja. One se spremaju svakodnevno, imaju probe. Držimo fige, navijamo za njih svih srcem.

Prethodnog dana je na svim portalima izašla vest i video na kom se vidi da se Knez i Ksenija raspravljaju, pa je pevač objasnio da li je među njima izbio neki sukob.

- Bio je samo jedan snimak gde ja njoj ukazujem na neke stvari koje mora da promeni, to je kritika jedna roditeljska, ništa drugo. A to sve radi moja mlađa ćerka i njen smisao za humor je jako čudan, ona to objavi a da me ne pita pa dolazimo u sukob. Naravno da smo u dobrim odnosima, ja moju decu obožavam.

Autor: N.V.