'FALIO MI JE TATA U ŽIVOTU, MAJKA ME JE SAMA ODGAJALA...' Seka Aleksić kroz suze pričala o pokojnom ocu: Velika je tragedija, ostavlja ožiljke deci!

Otišao je jedan deo nje...

Pevačica Seka Aleksić govorila je o uspomeni na svog oca Milorada, koji je preminuo 2017. godine na Badnji dan. Kako Seka otkriva, otac joj tokom celog života falio, a tako je i sada kad više nije među živima.

- Tata mi nedostaje puno, sećam se njega veoma često. Kad čovek izgubi roditelja, bez obzira što ja sa mojim tatom nisam bila svakodnevno, ima perioda kad se smo se čuli jednom godišnje. Kad čovek izgubi roditelja, definitivno ode jedan deo njega, i to se ne vraća - rekla je pevačica i kroz suze nastavila:

- Moj tata je doživeo da vidi Jakova, kad se rodio. To je neki momenat koji pamtim. Žao mi je što nije video Jovana, ali s obzirom na to da je video Jakova, jako sam srećna. Posle toga, bukvalno posle 3-4 nedelje je preminuo. Kad se to desi čoveku se vraćaju slike iz detinjstva, falio mi je tata u životu. Mama me je sama odgajala. Ne može niko ko je razveden da kaže "Dovoljno je što živi sa jednim", nije dovoljno. Ljubav nedostaje - rekla je Seka i dodala:

- Nikad nije isto kad odgaja jedan roditelj. Vidim po mojoj deci. Nisam osoba koja podržava razvode, koliko god kao Hrišćani možemo da oprostimo nekome, trebalo bi. Velika je tragedija, ostavlja ožiljak deci. Živa sam i zdrava sam, ali imam ožiljke - zaključila je Aleksićeva.

Autor: M.K.