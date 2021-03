Ova pevčica joj je bila uzor kad je počinjala!

Muzička zvezda Svetlana Seka Aleksić iza sebe ima veliki broj hitova, koncerata i nastupa za pamćenje, a ona se sada prisetila svojih muzičkih početaka, te kako je bežala od kuće kako bi pevala, budući da je njena majka bila protiv toga. Seka ističe i koja pevačica joj je bila uzor kada je počinjala.

- Kad vidim danas devojčice od 14 godina, nije mi jasno kako sam ja počela tad. Sad razumem moju majku. Ja sam imala veliku želju, to je sve rušilo. Meni mama nije dozvoljavala, ali sam bežala od kuće da bi išla da pevam. Imala sam veliku želju da budem pevačica, moja slika mene je bila slika Vesna Zmijanac kad u beloj bundi izlazi iz mercedesa sa crnim naočarima, ja kad sam to videla, to sam želela. Doživela sam taj momenat da izađem u beloj bundi iz mercedesa. Doživela sam svoj san u realnosti, ja sam to shvatila pre par godina - rekla je Seka.

- Jednoj Svetlani od 14 godina je bilo teško da ode i zaradi prvi novac. To je bilo 20 maraka. Znam da je to bilo 5 puta više od zarade moje majke. Kad sam donela kući novac, mama je mislila da sam ukrala. Pitala se odakle mi, ja sam joj rekla da je od pevanja. Bila je jako ljuta. Krišom sam izlazila, dok je spavala - rekla je Seka.

Seka se prisetila koliko joj je Vesna Zmijanac značila i odakle ljubav prema njoj:

- Moji mama i tata ne žive zajedno od moje šeste godine. On je bio u inostranstvu, znao je kad sam počela da pevam. Kad sam se rodila tata je govorio "Ovo će biti moja Vesna Zmijanac", odatle moja ljubav prema Vesni. I dalje drhtim pred njom. Vesna me je podržala, kad me videla prvi put rekla je: "Mala ti si opasna, napravićeš haos". Rekla mi je da budem pametna, da slava prođe, da moram ostati čovek, bila je brižna prema meni - otkrila je Aleksićeva.

Autor: M.K.