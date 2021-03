Strašno!

Glumica Danijela Štajnfeld u svom dokumentarnom filmu "Zaceli me" otkrila je da ju je pre nekoliko godina silovao moćnik iz filmske industrije, a kako se sada navodi, u pitanju je Branislav Lečić. Danijela je dala izjavu u Višem javnom tužilaštvu gde je navela ime izvršitelja dela, a dalje provere su u toku.

- To što se izgubi kada pretrpite zlostavljanje ostaje unutra. Te rane su nevidljive, ali su aktivne. Zbog njih izgubite veru u sebe i druge. Nepoverenje je jedna od najvećih boli zato što, ako smo mi verovali našem društvu, našoj školi, roditeljima, mestu zaposlenja, da svi oni garantuju da smo u bezbednoj okolini, a baš tu vam se desi nešto najnebezbednije, onda se mozak pita: ”Ako je to istina, gde sam ja još bezbedna? - rekla je Danijela, pa nastavila:

- Kada sam otišla u Ameriku, bila sam u fazonu – niko ne mora to da zna, zašto bih ja o tome razgovarala. To je moja prošlost, ja sad krećem od nule – zdrava sam, prava, mogu sve. Niko ne mora da zna da sam u stvari mrtva iznutra, da je moje dostojanstvo zbrisano. Međutim, počeli su problemi – nisam mogla da spavam, da pričam, da jedem, počela sam da dobijam napade panike. Kad sam bila u metrou, buka, svi ti ljudi oko mene, odjedanput nisam mogla da dišem. Tad sam baš imala strašan napad panike, jer mozak ne može lako da se rehabilituje i tada sam shvatila da sa nekim moram da razgovaram. Poslala sam poruku na SOS telefon za anonimnu pomoć. Sa druge strane sam čula muški glas. Počela sam da pričam šta mi se desilo. On me je slušao i u jednom trenutku počeo da plače. Rekao mi je da tu radi već 15 godina i da ga je veoma potreslo to što je čuo. Tada sam u njegovom saosećanju pokušala sebi da dozvolim da i mene boli. On i njegovo saosećanje su bili moje ogledalo. Tako sam jedino mogla da vidim kolio to mene boli pošto sam ja, naravno, svoju bol poricala - objasnila je glumica.

- Kad sam jedanput progovorila, onda sam morala da nastavim, počela sam da pričam prijateljima, ali nikako nisam mogla da kažem reč silovanje. To mi je bilo najstrašnije. Mogla sam da opišem, ali nikako nisam moga da prisvojim tu reč i da se to meni desilo. Počela sam od svega da se distanciram, od Srbije, porodice, htela sam da odem u Los Anđeles, gde me niko ne zna, polako sam počela da planiram svoje samoubistvo. Pošto je pronađena moja oproštajna poruka, neko je pozvao policiju. O tome su ubrzo saznali moji prijatelji u Njujorku i uradili sve da me vrate nazad - ispričala je Danijela.

Autor: N.V.