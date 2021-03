Izvor: Pink.rs, Telegraf.rs, Foto: Printscreen YouTube/Hold Me Right Film | |

Šok!

Glumica Danijela Štajnfeld je u dokumentarnom filmu "Zaceli me" progovorila o traumatičnom iskustvu silovanja. Na vrhuncu karijere, ona je otišla u Ameriku kako bi prevazišla traumu, a nakon povratka u Srbiju rešila je da se suoči sa silovateljem.

Danijela je za silovanje optužila Branislava Lečića, a susret koji se dogodio je snimila i dostavila tužiocu i policiji kao dokaz.

Kako prenosi Telegraf.rs, Danijela u toku snimka pita silovatelja seća li se da je plakala i da nije želela da ostane nasamo s njim, da se osećala ugroženo, da je govorila „ne“, na šta joj je on odgovorio:

- Mogu da razumem, ali to je velika greška! Moje iskazivanje nežnosti nije izraz nepoštovanja, to je tvoje dostignuće! To je za čast, a ne za osećaj ugroženosti. Iskreno ti govorim. Kao da bih stavio ku*ac u neku koju ne poštujem? Da ponižavam, da potcenjujem? Naprotiv, to radim sa osobom koja zaslužuje moju naklonost! Imaš li ti pojma ko sam ja?!

Danijela je ovaj razgovor obavila četiri i po godine nakon silovanja.

Autor: N.V.