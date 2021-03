NAZVALI SU JE MARIJA, EVO I ZAŠTO! Sloba Vasić je nedavno postao otac, a sada je otkrio PRELEPO ZNAČENJE koje stoji iza izbora baš ovog imena

Divno!

Pevač Sloba Vasić i njegova supruga Jelena pre nekoliko dana postali su roditelji, kada je na svet došla njihova ćerka kojoj su dali ime Marija. Mnogi su se iznenadili što su pevač i njegova izabranica dali baš ovo ime ćerki, s obzirom na to da je na estradi trend davanje "čudnih" imena, a oni su sada to i objasnili.

Sloba je otkrio da je presrećan što je postao otac, te da mu ništa ne pada teško.

- Zaista sam presrećan, maštao sam o tome da budem otac. Kada vidim to dete, prođe me i to što ne spavam i sve. Meni nije teško, ali biće prilike da se umorim. Neprospavane noći smo već imali, devojčica nam se budi često, ali to je normalno - rekao je pevač, pa otkrio zašto su joj dali ime Marija:

- Moram reći da smo na Ognjenu Mariju saznali da je Jelena trudna, njena pokojna baka zove se Marija, moja majka se tako zove, jednoglasno smo bili za to. Svako ime je za mene lepo, a zavisi šta se kome dopada.

