'VERUJEM DANIJELI' Mirjana Karanović nakon što je odbila da igra sa Lečićem: Htela sam da ga okrenem, a onda sam čula njegov glas na snimku

Duboko razočarana u kolegu!

Glumica Danijela Štajnfeld konačno je imenovala "moćnika iz filmske industrije" koji ju je, prema njenim navodima, silovao 2012. godine - u Višem javnom tužilaštvu navela je da je reč o Branislavu Lečiću.

U domaćoj javnosti istog trenutka podigla se ogromna prašina, a među prvima je reagovala Mirjana Karanović, koja je mejlom obavestila Jugoslovensko dramsko pozorište da ne želi da igra predstavu sa Lečićem, zbog njegovog ponašanja prema Štajnfeld. Sada, nekoliko dana kasnije, Mirjana priznaje zbog čega je imala potrebu da se javno oglasi na ovu temu.

- Nisam dobila odgovor iz JDP niti me je iko kontaktirao, ja sam to inicirala i javila mi se žena koja se bavi repertoarom i rekla da bi to trebalo da pošaljem napismeno, nije mi se javila ni upravnica, niti iko drugi i dobro svako ima svoje razloge. Onda sam osetila potrebu da to javno podelim, da podržim Danijelu, jer mislim da ima puno Danijela, ne samo u našoj profesiji, već svuda. Mislim da žene treba da se podržavaju, dobila sam i puno poruka podrške i od muškaraca koji shvataju koliko je to jedna priča koja je važna za ovo vreme u kome živimo i u kome moramo da menjamo način na koji se odnosimo jedni prema drugima. Da ne možemo da podrazumevamo neke stvari, da je pristanak veoma važna stvar, najvažnija. Da ne možemo da podrazumevamo da ako si ti muško, a ja žensko i flertujem sa tobom da ti automatski imaš neka prava na neki dodatni odnos koji ja nisam želela. To pravo imaju i žene i muškarci - da budu gospodari svojih sudbina - rekla je glumica u jednoj TV emisiji.

Ja verujem Danijeli, ja sam čula taj razgovor koji je on imao sa njom i meni ništa više nije potrebno, ja nisam sudija ja ne presuđujem i osuđujem. Ja samo dajem podršku. Mene je vrlo iznenadilo, kad sam videla da je on naveden, osećala sam iznenađenje. Nisam ga okrenula jer mi je to toliko bilo strašno, razmišljala sam da ga okrenem i onda sam čula njegov glas na snimku - dodala je glumica.

Autor: D.T.