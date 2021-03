VESNA HOĆE SILIKONE, ĐOLE JOJ NE DA! Zabranio joj bilo kakvu promenu, dobila dozvolu da uradi samo JEDNU STVAR

Ne dozvoljava!

Iako godinama važi za prirodnu lepoticu, Vesna Đogani je, prema rečima izvora bliskog njoj, poželela silikonske usne. Međutim, njen suprug Đole neće ni da čuje za tu ideju.

- Kada mu je rekla da hoće da poveća usne, Đogani je bio šokiran. Vesna je htela vrlo malo da poveća usta, ali Đoletu se ta ideja nikako ne dopada jer smatra da ona sa 38 godina izgleda savršeno. Pripretio joj je da ni slučajno ne odlazi kod plastičara, jer će on to primetiti - kaže izvor.

S obzirom na to da je Vesni veoma važno mišljenje supruga, brzo je uspeo da je ubedi. Ona je za sada odustala od te ideje. Međutim, rekla mu je da će sigurno korigovati bore na licu koje su počele da se vide. Đole joj je to dozvolio, uz sugestiju da počne da se „bocka" posle četrdesete. Složili su se da je to najbolje vreme za podmlađivanje.

