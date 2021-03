POZNATA GLUMICA SKRHANA BOLOM ZBOG VLASTINE SMRTI: ''Verovali smo da će se izvući, TAMO negde ga čeka divno DRUŠTVO'' (FOTO)

Vest o smrti kolege ju je veoma rastužila.

Celu Srbiju je rastužila vest da je glumac Vlasta Velisavljević preminuo u 95. godini od posledica virusa korona. Kolege i poštovaoci legendarnog glumca se opraštaju, a glumica Branka Petrić rekla je da su do kraja verovali u njegovu snagu.

- Baš me je rastužila vest da je otišao, verovali smo da će se izvući i da će sve biti u redu, ali eto, naš Vlasta je otišao - započinje ona.

Njih dvoje na sceni su zajedno proveli čak 43 godine, igrajući predstavu "Buba u uhu". Ova predstava je, priča Branka, po mnogim svojim kvalitetima mogla da uđe u Ginisovu knjigu rekorda.

- To je dosta komplikovan proces, svi mi, a posebno on, smatrali smo da je to propuštena prilika. To pominjem zato što je Vlastin život, njegova dugovečnost i odnos prema pozorištu, njegovo trajanje, šarm, kolegijalnost, njegova ljubav prema supruzi, prema ćerci isto neka vrsta rekorda, To bi mogla da bude Vlastina knjiga rekorda - dodaje ona.

Kako priča, on je postao nemoćan tek na samom kraju, kada je došao u bolnicu, a pre nego što se razboleo je i vozio.

- Otišao je da se vakciniše i rekao da želi rusku, a kada su ga pitali da li je to zbog Putina, a on je rekao - "Ne, to je zbog Čehova". To govori o finoj vrsti njegovog duha.

- Nisam čula dugo vremena unazad kada se pomene njegovo ime, da se neko ne nasmeje, i oni koji ga znaju i ne znaju - sa setom priča Branka.

Kaže, u glumačkom životu najvažnije je da traješ, a ne samo da istrčiš trku na 1.000 ili 5.000 metara, nego da sebe održiš.

- Ja sam obožavala koliko se on sjajno oblačio. Dođemo mi na "Bubu", a ja sam uvek gledala kako on sklapa boje, nikad nije pogrešio. Vidim mu boju čarapa i recimo, boju tregera od pantalona. Ili šal i neki džemper. To nikad nije bilo agresivno, nego jedan fini minimalizam sa velikim ukusom - ističe glumica.

- Tako ga pamtim i verujem da ga tamo negde čeka divno društvo - zaključuje Branka Petrić.

