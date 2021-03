Oglasila se bivša supruga preminulog umetnika Sanje Ilića!

Tatjana Karajanov, bivša supruga nedavno preminulog muzičara Sanje Ilića, frotmena grupe "Balkanike", u emotivnoj ispovesti otkrila je da će se zauvek sećati velike ljubavi koju je imala s muzičarom i kako je učinjena velika nepravda njegovom ispraćaju jer ona nije prisustvovala sahrani.

Tatjana Karajanov je Novosađanka koja iza sebe ima 11 godina homeopatskog iskustva, a u javnosti je bila poznata kao supruga nedavno preminulog muzičara Sanje Ilića, frontmena "Balkanike". Ona nije prisustvovala sahrani velikog umetnika, pa je u javnost dospela informacija da se poznati par razveo u novembru prošle godine. Mediji su se pitali koji je razlog njenog odsustva na sahrani nekadašnjeg supruga, sve dok Sanjin sin, muzičar Andrej Ilić nije javno izjavio da nije bilo potrebe da ona bude na sahrani, budući da je „niko i ništa, samo bivša žena“. Tatjana se oglasila i rekla da ne deli Andrejevo mišljenje.

Srećna sam što je moj život bio obogaćen zajedništvom s čovekom koji je bio pun duha i imao veliki žar prema životu“, priča Tanja.

Sanja je otišao iznenada, da li prihvate to polako ili ste i dalje u šoku?

- Vest o Sanjinom odlasku je bila neizdrživ šok za mene. Još uvek sam pod utiskom da je tu negde, a i jeste. Njegova muzika je tu i sa njom je i on uvek tu. Nakon razvoda, ostao je lep dogovor da ćemo se uvek rado sresti na prijateljskoj kafi i ispričati o dogodovštinama i postignućima u našim životima. Planirajući susret sa njim na kome ću mu pustiti da čuje novu kompoziciju na kojoj radim, ostala sam zatečena kada sam čula da je u Kovid bolnici. Nekako sam ipak ostala mirna i želela da verujem da će sve biti dobro i da ćemo za koji dan zajedno analizirati moju pesmu, i da ću slušati o njegovim planovima za njegov koncert. Kada sam čula tužnu vest, nisam mogla da verujem da je to tako. Danas samo želim da ga se što više sećam. Bila bih presrećna da grupa “Balkanika” ipak održi taj koncert u čast Sanji. Verujem da će tako i biti.

Da li vam je žao što niste bili na sahrani i komemoraciji i mislite li da je vam je time učinjena nepravda?

- Ponekada nam život donese toliko teške trenutke da mislimo da ih nećemo izdržati. Zatim ih nekako preživimo i iznenadimo se svojoj snazi. Taj dan, 12. mart 2021. pamtiću kao jedan od najtežih dana u životu. Važno mi je bilo da uradim stvari ispravno, a nisam imala nikakvih opcija osim da se pomolim da sve prođe u redu. Pandemijska situacija je nalagala da se Sanjin ispraćaj obavi u užem krugu porodice. Na moju molbu da dođem na sahranu, Sanjin sin nije bio saglasan. Shvatila sam da, u administrativnom smislu, od pre 4 meseca ja tamo više ne pripadam, iako sam osećala da sam tu svom svojom dušom i srcem. Ispoštovala sam odluku porodice i ostala u svom bolu kod kuće.

Muka je bila još veća kada sam shvatila da će to pokrenuti pitanja javnosti, a Sanja to nikako ne bi želeo. Možete zamisliti kako sam se osećala, kada sam videla naslove na brojnim portalima. Smatram da nije tu učinjena nepravda prema meni nego prema Sanji i njegovom ispraćaju. Razumem medijsko interesovanje jer Sanja je bio veliki čovek. Neizdrživ osećaj je bio videti da se moje ime pominje u tom kontekstu, u situaciji gde bi trebalo da se govori samo o njegovom umetničkom stvaralaštvu i doprinosu ovoj zemlji. Sanja je primer svim umetnicima i zaslužuje da ga generacijama slave.

Da li je vama i Sanji bio bolan razvod i da li je moglo i drugačije?

- Nije lako balansirati odnos i biti javno izložen. Nas je spojila muzika i naše umetničke duše su pronašle svoje zajedništvo. Međutim, bilo dosta neprijatelja našeg braka i mnogo predrasuda u vezi sa našim spojem. Borili smo se oboje i znam da sam učinila sve što sam mogla svojim terapeutskim znanjima i veštinama, sve dok konačno i ja nisam shvatila da moram sve da pustim i prepustim Božijoj volji - da bude sve kako je namenjeno da bude. Svakako, ništa to sada više nije važno. Važno je samo ono kako smo se promenili nakon nekog odnosa i važna je zahvalnost za takvu priliku. Ponekad je dovoljno da sa nekim provedemo samo nekoliko dana i da to zauvek ostavi trag na naš život. Važno je ceniti to, krajnji rezultat, a ne proces.

Sanjin sin Andrej je izjavio da vi niste bitni budući da ste bivša supruga, a na komemoraciji su bili i ljudi koji su jedva poznavali Sanju. Zbog čega Andrej ima takav stav prema vama, da li je došlo do neke netrpeljivosti?

- Ne osećam da treba da se branim od toga, ne zameram mu to. Kao psiholog, psihoterapeut a i homeopata, mogu da razumem da Sanjin sin nije mogao da vidi ljubav koju smo imali i od njega se to ne može očekivati. Upravo zato njegovu izjavu nisam doživela lično. Osećam i dalje Sanjinu ljubav u uvek ću je gajiti u svom srcu kao najlepše sećanje na njega. Takođe, razumem bol parodice u tom trenutku a još više razumem težinu u kojoj se našao njegov sin, izgubivši i drugog roditelja. Ja sam i dalje otvorena za svakog člana Sanjine porodice i uvek ću biti tu za njih.

Autor: N.1.