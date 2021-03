Član Međunarodnog instituta za strateška istraživanja, Franc Štefan Gadi, za kojeg Njujork tajms navodi da je bio u vezi sa glumicom Danijelom Štajnfeld, oglasio se na Tviteru. Uputio je podršku bivšoj devojci, koja je optužila Branislava Lečića da ju je silovao u maju 2012. godine, zbog čega je, kako tvrdi, tada napustila Srbiju i život nastavila u Americi.

- Gotovo nikada ne objavljujem ništa lično na Tviteru, ali Danijela nosi užasan teret nasilja koje je preživela, evo, već skoro devet godina. Zato, molim vas, pročitajte ovo - napisao je Franc na svom zvaničnom Tviter nalogu.

I hardly ever share anything personal on Twitter but Danijela (@HoldMeRightFilm) has been carrying the terrible burden of her assault for almost nine years now.



So please read this.



#NisiSama https://t.co/mOeVJfWRaB h/t @caraNYT