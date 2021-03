'SVE ŽELE DA BUDU KAO JA' Ana Korać otkrila zašto devojke hoće da liče na nju, OVA PEVAČICA odmah skočila na nju! (FOTO)

Šokirala!

U ovonedeljenom izdanju emisije "Magazin In" gosti Sanje Marinković bili su voditelj Ognjen Amidžić, medijska ličnost Ana Korać, pevači Darko Lazić i Lepa Lukić, kao i roditelji zadrugara - majka Tare Simov, Miroslava i otac Maje Marinković, Taki.

Voditeljku je zanimalo zašto i da li devojke žele da liče na Anu Korać, a ona je dala iskren odgovor.

- Glupo je da ja pričam kakav sam čovek. To treba neko drugi da kaže. Ja se bavim modelingom, lepa sam, zovu me da reklamiram neke stvari i to je to. Da li sam dobra osoba ili ne, to neko drugi neka kaže. Svaka devojka želi da bude kao ja. Svi hoće da me kopiraju, da liče na mene, dolaze kod mojih frizera sa mojih slika, hoće da liče na mene. Ja nikada nisam krila ni da sam radila korekcije - rekla je Ana.

- Otkud ti znaš da sve devojke žele da budu kao ti? - pitala je Lepa Lukić

- Dobijam dosta poruka, pitaju sve i svašta. Navela sam primer, recimo, kupim minđuše i dosta devojaka želi to - rekla je Ana.

- Sve je to što Ana priča najnormalnija stvar, ja ne pričam o dubljim stvarima bilo koje vrste. To je svuda oko nas. Mi živimo u površnom vremenu, samo se gleda izlog - rekao je Ognjen Amidžić.

Autor: N.V.