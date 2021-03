NAPOKON PRIZNALA! Ana Korać otkrila da li ima novog dečka posle Davida, pa priznala zbog čega je majka KRITIKUJE!

Hit!

Poznate ličnosti različitih zanimanja i profila bili su gosti u ovonedeljnoj emisiji "Magazin In" voditeljke i autorke Sanje Marinković. U studiju su se našli voditelj Ognjen Amidžić, medijska ličnost Ana Korać, pevači Darko Lazić i Lepa Lukić, kao i roditelji zadrugara - majka Tare Simov, Miroslava i otac Maje Marinković, Taki.

Ana Korać je ovom prilikom otkrila da li joj se udvaraju drugi muškarci, kao i da li je zaljubljena.

- Svakakvi mi se udvaraju. Fini i manje fini, kulturni i nisu kulturni. Nisam u vezi, ali lepo mi je. Sad nemam tip muškarca. Meni ne prilaze, ako mi se dopadne neki muškarac, ja ne čekam. Ja ne volim da mene neko smara. Ja to volim na drugačiji način, baš mora da bude poseban. Imaju zanimanje. Ja bih htela da ti kažem koji su ti muškarci, ali ne mogu - rekla je Ana, pa otkrila zbog čega je kritikuje majka:

- Kad objavim neku sliku, ne znam kako to ona, uđe preko Gugla i odmah to vidi. I odmah dobijem poruku "Zašto si gola na Kopaoniku, što nisi stavila rukavice i kapu". To je mama, šta da joj kažem, uvek me kritikuje kao da imam 10 godina, ali voli me iako me svaki dan kritikuje - rekla je Ana.

Autor: N.V.