Neka mu je večna slava!

Zafir Hadžimanov preminuo je danas u 77. godini od posledica koronavirusa. Filmski glumac, pevač i kompozitor je bio oženjen pevačicom i glumicom Senkom Veletanlić, sa kojom ima sina Vasila Hadžimanova poznatog džez muzičara. Rođen je 1943. godine u Makedoniji.

Spontan, šarmantan, duhovit, s jedinstvenom bojom glasa, zvezda bivše Jugoslavije može da posluži kao uzor mlađim kolegama. Imperator šansone, glumac, pesnik, prozni pisac, šoumen, suprug i otac - Zafir Hadžimanov bio je jedan od najzanimljivijih ljudi s naših prostora.

- Kad sam ušao u osmu deceniju, počele su nevolje. Valjda se to zove starost. To je jedna od najružnijih stvari koje sam u životu sreo. Najpre sam nemarom očnih hirurga ostao bez jednog oka. Onda je na red došlo srce, a od majke sam, osim divne kuće u Skoplju, nasledio i dijabetes - govorio je on svojevremeno.

Otac mu je bio etnomuzikolog, supruga Senka pevačka zvezda, svastika Bisera Veletanlić to je i danas, sin Vasil je tražen širom Balkana, a unuka Marta krenula je krupnim koracima u svet ozbiljne muzike.

- Pa - dinastija! Dinastija Hadžimanov oženjena dinastijom Veletanlić. Sve države su opstajale tako što su se kralj i kraljica nalazili iz dve zemlje. Sva sreća pa je naša ljubav - prva dok smo bili ljubavnici i mladi bračni par, a onda i druga, kada se Vasil rodio - toliko jaka da pobeđuje sve nedaće koje donose ove dalje ture zajedničkog života - govorio je Zafir.

Na pitanje da li je očekivao da će mu sin Vasil uploviti u muzičke vode, odgovorio je ovako:

Imao je tri godine kad je čuo prve taktove jedne Senkine pesme na radiju i rekao "mama". Kamen nam je pao sa srca.

Autor: N.V.