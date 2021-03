LEČIĆ TRAŽI DA DANIJELA IDE NA POLIGRAF?! Otkriveno šta se dešavalo na saslušanju glumca! Ovo će vas šokirati!

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Tara Radovanović, Prinstcreen YouTube/Bloomberg Quicktake, Printscreen YouTube/ Hold Me Right Film | |

Neverovatno!

Glumac Branislav Lečić (66) u petak je sedam i po sati detaljno odgovarao na pitanja inspektora u MUP u vezi sa optužbama koleginice Danijele Štajnfeld (37) da ju je silovao u maju 2012. godine. Kako se saznaje, glumac je na sopstveno insistiranje poligrafski testiran, a nakon sto je prošao test, rekao je “da i Danijela treba da ide na poligraf, jer ne mogu oboje da govore istinu”.

Podsetimo, Štajnfeldova je prošle godine objavila dokumentarni film “Zaleči me”, u kome je ispričala da ju je “jedan filmski moćnik iz Srbije” silovao. Glumica tada nije htela da otkrije o kome je reč, a dala je i izjavu u Višem javnom tužilaštvu. Međutim, ona se u martu ove godine vratila iz Njujorka i ispričala da je reč o Branislavu Lečiću. Zbog tih navoda glumac je u okviru predistražnog postupka dobio poziv da se prekjuče javi u policiju i on je u Trećem odeljenju beogradske policije dao izjavu u svojstvu građanina.

Kako ističe izvor blizak ovom slučaju, Lečić je oštro negirao navode da je silovao koleginicu, a sve vreme je tražio da dođe poligrafista i da ga ispita.

– On je insistirao, iako je morao da sačeka čak sat vremena da stručnjak dođe i da ga pre toga pregleda lekar. Rekao je: “Neću da izađem odavde dok me ne testirate” – priča izvor i nastavlja: – Lečić je tražio da mu se postavi pitanje i da li je ikada imao seks sa Danijelom Štajnfeld. Pored toga, odgovarao je na apsolutno sva pitanja o odnosu s koleginicom, gde su se sretali, šta se dešavalo i kakva je priroda njihovog odnosa bila. On je sva pitanja prošao – objašnjava izvor.

Danijela Štajnfeld juče se nije oglašavala na svom Instagram profilu, već je samo repostovala poruke podrške. Glumica je u petak napisala da je ona “živi dokaz zločina tako monstruoznog, u koji sumnjate. Pitajte me za moj seksualni napad. Budi mi gost i baci presudu i laj i psuj i krivi. Džabe laješ, moj glas nepokolebljiv je odsad, pa sve do večnosti”.

Navodno, glumac je zatražio i da njegova koleginica bude poligrafski testirana.

– Objašnjeno mu je da to nije u planu, kao i da ona nije pokazala želju za takvim vidom ispitivanja kada je svedočila. Tada je Lečić rekao: “Ili ona ili ja govorimo istinu, ne možemo oboje da prođemo poligraf. Videli ste, nemam šta da krijem, odgovorio sam na sva pitanja koja ste mi postavili. Očekujem da se sve ovo povuče, da odustanu, pošto je istina na mojoj strani” – dodao je izvor.

Autor: N.V.