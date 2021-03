PROCURILE PREPISKE! Evo šta je Ermina pričala o Kenanu pre nego što je ušla u Zadrugu! KOMENTARISALA RIALDU I NJEGA i sada je sve JASNO! (FOTO)

Ovo će izazvati buru!

Protekle noći u Beloj kući održana je emisija "Pitanja novinara" gde je jedna od tema bila to kakvim je Ermina informacijama o Kenanu rasplakala Rialdu. Ermina je tom prilikom rekla kako se ona čula sa Kenanom pre ulaska u rijaliti, gde joj je on navodno pričao da nema šanse da uđe u vezu ni sa kim u "Zadruzi", o čemu su, kako Pašovićeva kaže, pričali i kada je ušla. Međutim, Kenan je tvrdio da on nikada nije rekao Ermini da mu se Rialda ne sviđa i da nije zaljubljen u nju, zbog čega je nastala opšta frka.

Sada su procurile prepiske u kojima se vidi da se Ermina dopisuje sa Kenanovim fanovima, a u kojima ona nije pričala lepo o Rialdi, što se inače i znalo jer je Pašovićeva na ulasku tvrdila da joj se pevačica ne dopada. Poruke pročitajte u nastavku.

Autor: N.V.