Pokazala koliko je umešna u kuhinji!

Pevačica Aleksandra Prijović pokazala je svima kakva je domaćica i kako je uz pomoć i savete majke porodici pripremila nedeljni ručak.

Naime, Aleksandra je snimila hranu koja se još uvek pušila na šporetu, pa poručila:

- Ovaj istorijski trenutak sam morala da zabeležim. Hvala mama na pomoći preko video-poziva. Punjene paprike i pire!

Inače, ova mlada zvezda nam je nedavno otkrila da nije znala da kuva, ali da je voljna da nauči, što joj je očigledno i pošlo za rukom.

- Nikada nisam krila da ne znam da kuvam, iskreno, do sada nisam ni imala potrebu. Međutim, sada kada imam dete mislim da će me kuvanje još više zanimati i želeću da naučim zbog Aleksandra. Ima vremena pa ću valjda i ja savladati to kuvanje - rekla je Aleksandra tada i dodala:

- Kod nas su muškarci zaista sjajni kuvari. Filip jako lepo sprema hranu, a Boba je vrhunski kuvar. Svi koji su probali njegove specijalitete rekli su da ništa bolje nisu jeli. Moja je sreća da ranije nisam mnogo boravila kod njih, inače bih se baš ugojila.

Autor: M.K.