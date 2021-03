Razočaran u bivšu?!

Bivši dečko misice Jovane Ljubisavljević, Luka Pojužina prvi put stao je pred kamere i u emisiji ''Pitam za druga'' na RED TV-u i progovorio o raskidu, dogovoru koji je imao sa sada već bivšom devojkom i tome da li je očekivao da će ona pronaći novu ljubav u Beloj kući.

- Šta da kažem što ljudi već nisu videli. Nisam očekivao da će sve tako biti, nemam ništa ružno o Jovani da kažem, život ide dalje, tako je, kako je. Nisam zauzet, odmaram trenutno, prija mi ovako. Uglavnom dobijam podršku sada od ljudi. Ne zameram Jovani, imali smo neki dogovor pre ulaska, ali vidim da je tamo drugačija situacija, površno smo gledali na neke stvari i to nas je koštalo. Dogovor je bio da ja napolju ne radim ništa što ne bi trebalo, ja sam to ispoštovao. Dogovor je bio da ona ne radi ništa unutra što ne bi trebalo... Desilo se... Ona ništa nije radila, dok je bila sa mnom, ostavila me je, pa je onda bilo šta je bilo. Bio sam siguran u nju, nisam očekivao to, ne bih je sigurno pustio da nisam bio siguran u nju - rekao je Luka i dodao:

- Iskreno, nisam sumnjao u Jovanu. Oni tamo žive zajedno i normalno je da sede tamo jedno pored drugog i da popričaju nekad. Mislio sam da je Tomović iskreno zaljubljen u Jovanu, ali kažu da je on rijaliti igrač. Ne znam sad - poručio je bivši dečko Jovane Ljubisavljević.

Autor: M.K.