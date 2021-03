JOVANIN BIVŠI PRIZNAO DA LI BI JOJ OPROSTIO, a onda svima jasno stavio do znanja da li je JOŠ VOLI! Misicu će ovo ZABOLETI! (VIDEO)

Ovo su svi čekali da čuju!

Bivši dečko Jovane Ljubisavljević, Luka Pojužina bio je današnji gost emisije ''Pitam za druga'' na RED TV - u i tom prilikom prvi put je pred kamerama otvoreno govorio o raskidu sa misicom, o njenoj vezi u rijalitiju sa Stefanom Karićem, a priznao je i da li još uvek voli bivšu, te da li bi joj oprostio nakon svega.

- Bilo mi je jako čudno, nisam znao da to tako javno može da se desi, ja nisam javna ličnost, nisam verovao, ali šta je tu je... Iskreno, sad ne osećam ništa prema njoj, afekat je bio, ja mislim da je to to - rekao je Luka i dodao:

- Ne! Nije mi teško... Tamo je verovatno drugačije, možda se tri godine zaborave, Jovana je meni bila super, prijala mi je, ali izdešavalo se šta se izdešavalo... Zatvoren prostor, drugačiji odnos, ne bih da joj sudim, prema meni je napolju bila super, nikad u životu joj ne bih oprostio, ne bih nikad mogao da pređem preko toga, smatram izdajom ono štoje uradila - bio je jasan Jovanin bivši.

Detaljnije u video-prilogu u nastavku:

Autor: M.K.