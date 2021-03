Veoma je uspešan u svemu čime se bavi.

Lav Grigorije Pajkić, sin Isidore Bjelice i Nebojše Pajkića, veoma je uspešan u raznim poslovima kojima se bavi, a u svoju bogatu biografiju upisao se i kao narodni poslanik.

- Moj dan je uvek radan, od ujutru do uveče, imam dosta obaveza, ogromna mi je čast što sam sada narodni poslanik. Nije bilo naivno ni na Pinku, to moram da kažem (smeh), ali trudim se da dam sve od sebe i nije me ništa izmenilo, ostaću uvek isti - rekao je on, pa se osvrnuo na svoju mlađu sestru Vilu:

- Vila nikada nije zadovoljna (smeh). Ona je u lepoj životnoj fazi, ponosan sam brat jer je pokrenula svoj brend, izrasta u jednu ozbiljnu devojku koja ima definisane ciljeve u svom životu i nadam se da ćete imati prilike i o tome da čujete više.

Isidora Bjelica je izgubila bitku za život prošle godine, ali porodica i te kako čuva uspomenu na nju.

- Držimo se svi, u suštini, sve je drugačije, nije više ništa isto, ali dajemo sve od sebe i da se sećamo nekih lepših dana i u odnosu na to gradimo život - rekao je Lav.

Inače, on je priznao da radi na jednom dokumentarnom filmu, a kada je "ludi kamen" u pitanju, priznao je da ide ka tome.

Autor: N.V.