Ispričala sve!

Pre nekoliko dana kao bomba je odjeknula vest da je medijska ličnost Tamara Đurić stavila tačku na vezu sa ocem svog deteta, Nikolom i to samo tri meseca posle porođaja.

Iako su njih dvoje planiraju da se venčaju u junu prošle godine, to se nije desilo, a Tamara je sada pred kamerama emisije "Premijera" otkrila šta je bio razlog razlaza.

- To se odlagalo, ja volim da idealizujem sve što je moje, ja sam ga uvek hvalila i sad ga hvalim. Nije on pogrešio, nešto smeta njemu, nešto meni, ja sam se malo povukla, meni je sve dosadilo, a on voli da se druži i tu smo se malo koškali. Ja nisam žena koju bilo ko može da maltretira, nismo imali tih problema, ali zajednički život... Ja sve pričam, to je moja mana, ja sam brzopleta. Ja nisam više sa njim i htela sam odmah da se zna. Kliše priča, on je dobar otac, ali zajedno.. Nešto se dogodi. Muškarci misle da kad žena postane majka, da je i njima majka. A ja to nisam, on je tu pogrešio. Tako da nek ide on kod svoje majke, Tamara će kod svoje i to je to - rekla je Tamara.

Ona je otkrila i da li uživa u ulozi majke.

- Sve se promeni kad postaneš majka. Promene se navike, interesovanja, sebi delujem ozbiljnije. Vikendom je vodim kod bake i deke, tamo uživa. Mirna je, jako je mirna, ja nisam bila tako dobro dete, ona spava, jede, igra se, doktorka mi je rekla da izgleda kao da ima šest meseci, a ima tri - rekla je Tamara, pa progovorila i o svom sjajnom fizičkom izgledu:

- Svega pomalo, genetika, trening, treniram celog života, valjda je telo to zapamtilo. Nisam imala problema sa viškom kilograma ni u trudnoći, sve je otišlo kada sam se porodila.



Autor: N.V.