POTRESNA ISPOVEST SOFIJE MILOŠEVIĆ Manekenka otkrila šok detalje teškog detinjstva: 'Brala sam kukuruz, deca su me vređala! Živela sam na PARČETU PICE'

Uprkos trnovitom životnom putu, danas uživa u životu.

Manekenka Sofija Milošević i njen verenik, fudbaler Luka Jović, ponosni su roditelji dečaka Alekseja, a ne kriju da jedva čekaju da svoju porodicu dodatno prošire. Kako je ispričala, Luka želi da mu rodi ceo fudbalski tim, a uprkos tome što dugo žive zajedno i imaju dete, još uvek nisu venčani.

- Da nije bilo korone, Luka i ja bismo do sada verovatno već bili u braku, ali nam je pandemija pokvarila planove. U jednom periodu smo hteli da okupimo samo kumove i porodicu i da ozvaničimo našu ljubav, ali to zbog cele situacije nije bilo moguće. Mi ne želimo da pravimo veliko venčanje. Pozvaćemo stotinak ljudi, da lepo i pristojno obeležimo stupanje u brak. To će se verovatno dogoditi pre nego što drugi put zatrudnim, jer ne bih volela da se udajem kad sam u drugom stanju. Hoću da izgledam lepo u venčanici - priča manekenka.

Ona je u intervjuu za medije govorila i o svom trnovitom životnom putu.

Preživljavanje

- Dešavalo mi se da u Americi dugo nemam posla. Tada sam živela na parčetu pice od 99 centi. Tako sam preživljavala.

Smuvali se jer joj je istekla viza

Kada je upoznala Luku, Sofija nije ni slutila da će on postati čovek njenog života.

- Luku sam upoznala preko zajedničkog prijatelja. Nije mi bilo ni na kraj pameti da će on biti čovek s kojim ću imati decu. Odmah smo počeli da se zadirkujemo, ali je sve bilo prijateljski. Košulja koju je obukao bila mi je smešna, pa sam ga zezala zbog stajlinga. Bio mi je simpatičan, ali nisam mogla da zamislim sebe pored njega jer je šest godina mlađi. Videla sam ga ranije u novinama, čitala sam neki njegov intervju i znala sam da ima dete. Zbog toga je za mene bio zabranjena zona. Tek kada smo se upoznali, shvatila sam da on nije s majkom svog deteta, iako su u dobrim odnosima - priseća se Sofija.

- Kada me je pozvao da izađemo, pomislila sam: "Vidi ovog malog." Međutim, sve je radio pametno, uglavnom je inicirao druženje preko tog prijatelja. Razmenjivali smo neke smešne slike i viceve, zadirkivali smo se... Sve to je odjednom preraslo u naš prvi sastanak. Pomislila sam: "O ne, meni on ne treba." U tom periodu sam došla iz Njujorka u Srbiju samo da bih osnovala svoj brend. Planirala sam da otputujem u Meksiko jer sam imala ugovoren posao s nekim njihovim brendom. Mnogo sam se radovala tom putu i Luka se nikako tada nije uklapao u moje planove. Međutim, nisam videla da mi je radna viza istekla, pa sam ostala u Srbiji...

Psihička tortura

- Osnovna škola je za mene bila traumatična. Deca su me vređala jer sam bila mršava. Govorili su da sam koščata, da sam daskara i neretko sam kući zbog dolazila uplakana...

Sama sam kupila stan

- Stan sam kupila od svojih para. Bukvalno sam skupljala evro, po evro. Prodala sam svoj prvi 'roleks' da bih imala dovoljno para. Ja sam mogla mnogo ranije da kupim krov nad glavom, ali sam ispunjavala sebi neke hirove. Ni tada ga ne bih kupila da mi majka nije sklanjala sa strane novac koji sam zarađivala - otkrila je Sofija, koja je iznenadila i pričom o svom detinjstvu.

- Mama nas je budila u šest ujutru, pre škole, da čekamo u redu za kilogram šećera i veknu hleba. Brat i ja smo išli odvojeno da bismo mogli da kupimo dovoljno hleba i mleka. Danas kada se setim toga deluje mi sve kao noćna mora, ali tada to nisam shvatala tako dramatično. Bez obzira na ružne stvari, imala sam prelepo detinjstvo. Mi smo se po ceo dan igrali napolju, jurili svice po ulici. Deda Milorad nas probudi dok je još mrak i tarktorom nas vodi da beremo kukuruz. Ništa mi nije bilo teško. Radila sam sve kućne poslove - rekla je Sofija.

Autor: D.T.