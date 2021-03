TAKI ŠOKIRAN I BESAN! Oglasio se za Pink.rs nakon što su Maja i Janjuš završili ponovo ispod pokrivača, nije skrivao koliko je razočaran: 'TO JE BOLESNA LJUBAV'

Ne može da veruje šta njegova ćerka radi!

Protekle noći, ali i danas, ponovo su buknule varnice između Maje Marinković i Marka Janjuševića Janjuša. Oni su se opet svađali i mirili kao što su to činili pre nego što smo ušli u 2020. godinu, a iako su čak i danas rekli da će staviti tačku na odnos i komunikaciju, na kraju je ona ipak završila kod njega ispod pokrivača, a kako se čini, pao je čak i poljubac.

Zbog svega što se izdešavalo protekle noći i danas, Pink.rs je stupio u kontakt sa Majinim ocem Takijem, koji je bio šokiran.

Rijaliti tek počinje. Ja sam šokiran. Nije mi pozlilo, ali me je iznenadilo. Bilo je sve dobro do 4 sata ujutru, kad ste me pozvali nisam znao o čemu se radi. Ja to nikad nisam podržao i neću, on je jedan manipulator koji joj ispira mozak! On je bolestan, zavisnik od kocke, od svega. On kaže Maji šta će ona kad se završi rijaliti, Maja ima dva stana, a gde će on? Kod mene neće! - rekao je besno Taki.

No, on ipak priznaje da je očigledno da postoji ljubav između njegove ćerke i Janjuša, ali ne misli da je to ono pravo.

Sve što sam imao, rekao sam joj u pozivu. To je neka luda ljubav, izgleda da ona njega stvarno mnogo voli. Mislim da i on nju voli. Ali to je neka bolesna ljubav, ne bi on ostavio ženu da nije osetio nešto. Biće kao i što je bilo, na moju žalost. On ima ženu i dete i rasturio zbog Maje, zbog Šopićeve, imao je on dosta avantura, veliki je on zavodnik - rekao je ironično Taki.

Nismo mogli a da ne pitamo Takija da li bi ovog puta prihvatio Janjuša za zeta.

Nikad u životu ga ne bih prihvatio, kakav zet, smak sveta da bude. Taj čovek nam ne treba u životu, neću više da mu spomenem ime! On nema ništa u životu, glumi klovna, šta je on?! Pravi svadbu, možda njegova ćerka pomisli da je to prava svadba! - zaključio je Taki.

O ČORBI IMA GORE MIŠLJENJE NEGO O JANJUŠU! - Čorba je pa veći ološ od Janjuša, nema ga nigde otkako je raskinuo sa Majom. Ona ih napravi zvezdama u kući - rekao je Taki.

