Ermina odmah skočila.

Voditelj Milan Milošević je i večeras došao u Belu kuću, a razlog njegovog dolaska jeste emisija koje se zadrugari najviše plaše, a to su "Pitanja gledalaca". Ove večeri, on će pročitati sve što je mnogobrojna publika imala prilike da pita svoje favorite, ili one malo manje drage zadrugare. Naredno pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Stefana Karića.

"Kada je reč o Rialdi, braniš je, a kada hijenski čopor skoči na bezgrešnu Jovanu, ne braniš je?" - glasilo je pitanje.

KLristijan i ja smo pričali o zajedničkim prijateljima, za 1000 eura, i onda sma i ja hteo da ustanem. Ona je čak bila i sa mojim prijateljem, a napali su je da je bila sa ljudima za pare, i zato je ispalo da sma ja stao u njenu odbranu - rekao je Stefan.

On je rekao da i da ceo sto skoči na njega, on će raditi kako želi. Jer smatra da te stvari ne mogu da promene mišljenje koje ima o meni - dodala je Jovana.

Misle na ketering klan, Nataša, Ermina, Rialda... Ja njima više ne verujem, posle svih onih stvari koje sam čuo! Ona vrlo dobro zna da ljudi ne misle dobro o njoj, njenoj vezi (Rialda). Ne znam šta je razlog, zašto ne reaguje, ona ne želi da iznese stav, mišljenje, može da baci senku na sve što je do sada uradila. Pitao sam je plaši li se nekih stvari koje im je poverila, pa kao da ove slučajno ne iznesu Nataša i Ermina. Na Sandru ne mislim, a i ona je sinoć pobesnela, mislila je na nekog od njih da je lakše da bude ku*vetina da pu*i kur*eve po putu! Meni je Rialda postala jako draga, a ne sviđa mi se što na taj način reaguje, jer to više nije njena stvar, nego i druge strane (Kenana) - ubacio se Đedović.

Ti sada ovo namerno radiš Đedoviću, kao da te ne poznajem - rekla je Ermina.

Ja nisam znala da je to od Stefana, a nije ni važno, opšte je poznato da ljudi koji me poznaju, znaju da je moj život transparentan. Ja se slažem sa tim hijenskim napadima. Kada je bila Kenanova raspodela, ja sma na kraju pitala Đedovića da mi proveri puls, jer nisam htela da se mešam, taj dan sam prsla, posvađala se sa nekim. Sa Vladimirom je bila ta poslednja podela, a slažem se sa tim da niko ne treba da napada čoporativno. Mi ispadamo ološi, mi sada kao napadamo devojku, a kada je bilo suđenje, imala sam da dobacim na svako drugo izlaganje, ali ja ne želim da od ljudi pravim žrtve preko moje grbače. Neću da ustajem i da dižem ruku na temu gde su mene ljudi gledali i gde bi me gledali kao hijenu. Te stvari su za njega gluposti...(Kenan), i znam da se ne meša, a da se zna, ja sma ovde došla za sebe samo! Mene ovde niko ne može d augrozi, jer sam ja ovde ulesnik, sve ostalo mi je nebitno, jer sam došla zbog sebe ovde. Sa Erminom nisam produbljivala ovu temu, ona je rekla da samo dve osobe ovde nisu rijaliti, a ja to lično ne shvatam, ja se ne poveravam bilo kome, niti iko mene ovde može da ukanali. Ja želim da ostatak boravka fokusiram na sebe, i na odnos koji gradim. Dok ne izanđem, moj fokus sam samo ja, i slažem se da sma ja dozvolila neke stvari... Ja mislim da je za Karića to jer je rekao Kristijanu, pa se našao prozvanim. Ja sma Marku rekla da mogu sve da kažu za mene, ali da sma ku*va...I s obzirom da dosta njih zna moje prijatelje, oni znaju ko sam ja, takod a je to jedino bitno - dodala je Rialda.

Biće klip kada Rialda i ja pričamo. Što se tiče Nataše, ona je najbliža Rialdi i Sandri. Meni nije normalno da je tebi neko drug. Rialda je sada malo uvila u foliju, u odnosu na ono što je pričala sa mnom - dodala je Matora.

Dosta stvari se promenilo od te noći. Ovde svako priča za sebe - rekla je Rialda.

Autor: D.B.