'To je neki moj ''mehanizam odbrane'' protiv depresivnih i anksioznih stanja' Kaja dovela liniju do savršenstva, pa se pohvalila svima! OVO JE NJENA TAJNA! (FOTO)

Blista!

Pevačica Katarina Ostojić Kaja pohvalila se svojim pratiocima na društvenoj mreži Instagram kako je svoju liniju dovela do savršenstva.

Naime, ona je iskoristila vreme pandemije korona virusa da se posveti sebi i svom psihičkom i fizičkom prosperitetu, te je zdravom ishranom i redovnim treninzima postigla ono o čemu je maštala. Kako je navela, ovo je ujedno i njen ''mehanizam odbrane'' protiv depresije i anksioznosti, koje su u poslednje vreme sve više prisutne na globalnom nivou zbog situacije sa koronom.

- Samo da se javim, da kažem da sam bila vredna i disciplinovana, da sam to i dalje, da sam ova ružna i depresivna vremena iskoristila da postignem nesto zbog čega ću biti zadovoljna i ponosna na sebe. To je neki moj “mehanizam odbrane” protiv depresivnih i anksioznih stanja koja nam okolnosti nameću. I moja osobina da obožavam izazove i stalno sebi tražim novi! I ono moje “e bas neću” i “e sad ćeš da vidiš”, što verovatno potiče od mog podznaka u biku, meseca u škorpiji ili čega već... Pored svoje čvrste odluke, veliku zahvalnost dugujem za nesebičnu podršku i ključni momenat koji se kod mene ispostavio kao najdelotvorniji, a to je: “Uh ne smem sad da prekršim, šta će žena misliti o meni”. Naravno, tu je i sa čijim treninzima sve stoji tamo gde treba. Tako da, dragi moji, što se mene tiče, ja sam za leto spremna, samo još da vidim gde se ide i gde se može - poručila je Kaja putem društvene mreže Instagram uz svoje fotografije u helankama i topu koji su istakli njeno zmijsko telo.

Autor: M.K.