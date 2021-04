PANIKA I STRAH NA ESTRADI! Policija saslušava poznate zbog milionske prevare, oni se pravdaju: "Imam sina kog moram da prehranim"

Imali su svoje razloge zbog kojih su prihvatali ove ponude.

Nakon što je u policijskoj akciji Republike Srpske "Vektor" uhapšeno devet osoba, za koje se sumnja da su preko društvenih mreža sa lažnih profila prevarili na stotine ljudi, navodeći ih da im šalju novac za navodno provereno klađenje i takozvane sigurne dojave, jedan deo naše estrade je navodno veoma zabrinut.

Naime, sumnjiva lica koja se kriju iza ovakvih profila brojnim javnim ličnostima davala su pozamašne sume novca da ih reklamiraju na društvenim mrežama.

Na ovaj način dobro su zaradile starlete Stanija Dobrojević i Ana Korać, ali i pevačica Anabela Atijas, zatim Slobodan Radanović, Luna Đogani, Tijana Ajfon, Nadežda Biljić, Sandra Afrika i mnogi drugi.

Prema rečima advokata Boška Žurića, sledeći korak policije jeste da se i oni koji su učestvovali u reklamiraju prevaranata pozovu na saslušanje.Većina javnih ličnosti koja je upetljana u ove prljave poslove se pravda time da nije znala o čemu je tačno reč, te da su prestali to da rade čim su shvatili da je u pitanju prevara.

S druge strane, ograđuju se i stavom da njihova reklama nije mogla nikome na silu da uzme pare, već da ljudi koji su poverovali u laku zaradu sami snose deo odgovornosti.

- Svako odgovara za svoje postupke, ne zanima me ko je prevaren u celoj ovoj priči - poručila je kratko Ana Korać.

- Neću ih više nikada reklamirati, žao mi je što su ljudi prevareni. Međutim, niko nikog ne može da natera ni na šta, pa ni na to da se kladi na ovakav način. Koliko znam, radi se o tipovanju, a to je, koliko sam upućena, dozvoljeno. Svakako ću se odazvati pozivu policije ako do toga dođe. Ne želim da budem deo takvih prevara. Nikada se time nisam bavila- rekla je Atijasova.

- Meni su ljudi ponudili novac za reklamu, a ja sam prihvatila isto kao što reklamiram na Instagramu svaki drugi proizvod. Nisam u tome videla ništa loše, a kasnije sam shvatila da je u pitanju prevara. Ne strahujem od toga da ću da snosnim posledice jer ne stojim ja iza tih profila - rekla je kratko Sandra Afrika.

- Ja sam za tu reklamu plaćena i nekoliko puta sam je okačila na Instagram profilu. Imam sina, kog treba da izdržavam, pošto se njegov otac Toma Panić u tom momentu švalerisao u "Zadruzi", tako da nisam imala mnogo izbora. Moram da se snalazim. Nisam znala da je reč o prevari. Imam drugara koji ima dojave i stvarno pogađa, tako da mi je sve bilo nekako validno. Daš mu 100 evra, on popuni tiket i da ti. To postoji. Mislila sam da je ovo ista varijanta. Nemam ništa sa tim prevarama. Opet bih reklamirala, ali bih prvo tražila da meni daju tu dojavu, da vidim da li će da me prevare - ispričala je ovim povodom Biljićeva.

Autor: M.K.