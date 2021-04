Bez pardona!

Prošle noći Aleksandra Nikolić i Marko Janjušević Janjuš ozvaničili su njihovu ljubavnu vezu, nakon toliko spekulacija da li će se to desiti. Odmah smo kontaktirali Aleksandrinu majku, Sloveku, i upitali smo je za komentar.

Ne znam šta bih više rekla, nije joj to trebalo, lepo je sa njegove strane što joj pruža pažnju, što se posvetio njoj, što tako pričaju, kao što i sami znate, tako da, što se tiče mene, nisam za to, ali moja Aleksandra zna najbolje, ako ona na to gleda kao na sreću, to je njena odluka. Sve je to zanimljivo, jasno mi je, ali šta posle te svadbe?

Poznato je da je Janjuševa bivša ljubavnica Maja Marinković u lošim odnosima sa Aleksandrom, te da redovno dolazi do žestokih optužbi i haosa, zbog toga što je ona iznela tvrdnje da je Nikolićeva imala nešto sa Janjuševićem više od prijateljskog odnosa. Upitali smo Slovenku da nam prokomentariše kako gleda na Majine uvrede i optužbe, na šta je ona imala jasnu poruku.

- Nikad u životu, i da su imali, ja bih rekla, nikada u životu nisu imali ništa, tri puta su se videli! Pod broj dva, ja sam obišla pola sveta, mene nikad niko nije pogrdnim imenom nazvao, a da ona mene naziva prostitutkom, mene?! To ćemo videti šta će biti, ne bih da pričam o tome, to što je vređala moju Aleksandru, kako ona ide po ulici, to nije tačno, ja živim za nju, ona je bila pored svoje majke - govori Slovenka.

- Da li to indirektno najavljujete tužbu za Maju?

- Pa videćemo kada Aleksandra bude izašla iz Zadruge šta ćemo i kako ćemo - odgovorila je Aleksandrina majka.

Ostaje nam da vidimo kako će se nastaviti odnos Aleksandre i Janjuša, ali i da li će Maja umešati potpuno svoje prste i ponovo napraviti dramu.

Autor: Ognjen Bogdanović