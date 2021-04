'MIRKO POLUDI KAD TO KAŽEM' Goca Božinovska otkrila kako je savetovala trudnu snajku Bojanu, ovo je opasno zasmetalo njenom sinu!

Iznenadila!

U ovonedeljnom izdanju emisije "Magazin In" voditeljka Sanja Marinković ugostila je glumca Sašu Joksimovića i njegovu suprugu Nevenu, Snežanu Dakić, pevačicu Gocu Božinovsku i pevača Radišu Trajkovića Đanija i njegovu suprugu Slađu.

Tokom emisije povela se priča i da kod koga je "bio novčanik", a Goca Božinovska je ispričala da ju je svekrva naučila da uvek bude kod nje.

- Kod mene je bio i to je moja svekrva volela. Uvek dođe kod mene i kaže "Uzmi i sve skloni i ne daj mu ništa" jer je on voleo da troši i da daje kapom i šakom. I ja to kažem Bojani. Rekla sam joj "Ti si gazdarica njegova, nemoj nikad da mi se žališ. I ako sad šta uradiš od njega, takav će ti biti muž. Ako mu sad popustiš, zaboravi da ćeš imati dobrog muža. Gvožđe se kuje dok je vruće. On (Mirko) poludi kad kažem to - ispričala je Goca.

Autor: N.V.