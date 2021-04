POCEPANE USNE, PUNE ŠAVOVA Naša pevačica prolazi kroz pakao! Oglasila se posle operacije, jedva govori: 'OVO JE HAOS!'

Nije joj lako!

Pevačica Sanja Stojanović, koja je javnosti postala najpoznatija kada je isplivao njen eksplicitni snimak, na velikim je mukama. Naime, ona je išla na operaciju kako bi izvadila biopolimer iz usana koji joj je stavljen prilikom prethodne, loše urađene intervencije.

Sanja je pokazala kako joj usne sada izgledaju, a na snimku koji je podelila vidi se da su pune šavova. Pevačica jedva govori, ali je uspela da se jednom rečenicom obrati pratiocima koje je zanimalo kako protiče sve.

- Danas sam se operisala, otok je veliki, za par dana će to biti super, ali je haos. Ja se nadam da će to biti to - rekla je Sanja.

Autor: N.V.