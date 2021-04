Pronašla mir van scene! Seka Aleksić otkriva zašto se izdigla iz estradnih dešavanja i tračeva, pa se osvrnula na kolege! (FOTO)

'Osećam se sjajno u Staroj Pazovi!'

Seka Aleksić priznaje da joj nedostaje posao, ali otkriva zbog čega je odlučila da živi povučenim životom, daleko od centra estradnih dešavanja.

- Svakako da mi posao nedostaje, kao i većini, koji su nažalost uskraćeni za to zadovoljstvo, ali prosto situacija je takva da moramo da mirujemo i da čekamo neke bolje dane, neko bolje sutra. Što se tiče mog posla, ne znam kada će to da krene, nemam ni pretpostavku. Videćemo šta će se dešavati u neko skorije vreme - rekla je pevačica.

Seka kaže da je njen suprug Veljko Piljkić u najvećoj meri uticao na to da njihova porodica živi povučeno, daleko od estradnih dešavanja.

- Veljko je dosta uticao na to. On je insistirao da nismo u Beogradu, da smo dalje od cele halabuke, gužve i tih estradnih tračeva i ja sam se samo složila s tim i zbog toga se osećam sjajno. Lepo je kad čovek može sebi da priušti to zadovoljstvo da bude izolovan od stresa. Tračarenja ne volim i to u mom bliskom okruženju ne postoji, postoji samo poštovanje, ljubav i druženje sa prijateljima. Osećam se sjajno što sam u Staroj Pazovi i što ujutru čujem samo žubor vode, cvrkut ptica, lavež pasa i moju decu kako se smeju, a to je sve ono što je u našem životu jedino bitno i važno - istakla je pevačica.

Na pitanje da li prava prijateljstva na estradi postoje, odgovorila je:

- Prijateljstva postoje i ukoliko ste pravog i normalnog razmišljanja naravno da ćete naći neku svoju srodnu dušu, a ako se ta srodna duša kao prijatelj bavi istim poslom kao i vi, to je onda još lepše i bolje. Moja srodna duša i moj prijatelj sa estrade je Slađa Alegro i sa njom se družim, volim i poštujem.

Seka je odgovorila i na pitanje da li ju je neko od kolega razočarao.

- Uopšte ne razmišljam u tom smislu da li me je neko od kolega razočarao, jer posao gledam kao posao, kolege volim i poštujem. Nisam imala preteranu priliku da se sa njima družim da mogu da kažem da me je neko razočarao ili nije - rekla je ona.

Autor: M.M.