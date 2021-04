'ZABORAVIO SAM POLA...' Rambo Amadeus otkrio kroz kakvu AGONIJU prolazi nakon borbe sa KORONOM!

Nije mu lako!

Muzičar Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus nedavno je preležao korona virus, a sada je otkrio kako se izborio sa virusom, ali i ispričao šta se dešava nakon oporavka.

– Ma, j*** joj ja mater, zaboravio sam pola tekstova pesama, biće šou na koncertu ako mi se pobrkaju – nasmejao se Rambo i dodao da “kao da nije bio u bolnici”.

– Pa, zapravo, nisam, bio sam najlakši bolesnik u sobi praktično. Mada, kad kroz prozor vidite kako pogrebni kombi, i to malo veći, nije za jednu osobu, a izlazi iz bolničkog kruga, nije vam svejedno – objašnjava Rambo i kaže da pandemija nije ništa neobično.

– Ništa nelogično se ne događa. Čovečanstvo plaća ceh zbog bahatog ponašanja prema prirodi. Moramo postati pažljiviji i prema prirodi i jedni prema drugima. Ja sam, zapravo, već godinama bio prilično uznemiren gledajući kuda vodi besomučna trka sveta za zaradom, kako se uništava priroda, očekivao sam da se nešto desi. Korona je došla kao kazna i opomena. Naravno, ako svi ne promenimo pogled na život, a usput i navike, onda nismo izvukli pouke – ističe Rambo Amadeus, a onda je počeo da priča o svom onlajn koncertu.

– Prvo smo spremali prostor “Streaming Huba”, odakle će biti emitovan koncert. Super smo napravili, doneli smo tepihe, slike, stavili dobra svetla, pa su i ambijent i zvuk sasvim prijatni. Sada prolazimo kroz repertoar, nismo odavno svirali pa moramo proći kroz sve, usput se, naravno, uvek rađaju nove ideje. Tehnologija se permanentno menja, ali muzika uvek nađe načina da dođe od muzičara do slušaoca. Ovo će biti, prema svom gabaritu, koncert ni manji ni veći od onih na koje sam navikao, samo je publika, sudeći prema statistici koju imam, raspodeljena po čitavom svetu. Naravno, sve je to naš narod, s ovih prostora, moja publika, i to samo jedan njen segment od onih koji vide smisao u ovakvom koncertu. Većina ljudi ide na koncert da bi izašla iz kuće, družila se s ljudima, da bi popili koje pivo, koncert je tu samo povod. A ovo sad, videćemo ćemo – rekao je Rambo.

Autor: M.K.