Ana Bekuta zabrinuta za Mrku, pa kontaktirala njegovu bivšu ženu! NAPRAVILE DOGOVOR iza njegovih leđa! (FOTO)

Neće imati kud!

Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić u vezi su već osam godina. Očigledno je da se mnogo vole, te nije čudno da Ana brine za svog partnera.

Kako kaže Ana, Mrkonjić ne odbija pozive u emisije i više se kreće nego ranije. Zbog njegovog ponašanja, pevačica je rešila da pozove njegovu bivšu ženu i pita je za savet.

- Ana je rekla Daši da ne zna kako da zaustavi Mrku i natera ga da se smiri. Razume ona da mu je dosadno i da ne može da bude konstantno zatvoren u kući, ali se baš brine oko njegovog zdravlja. Boji se što se on sad slobodnije kreće, prihvata sve moguće pozive za emisije. Istina, nosi masku, ali Ani opet nije svejedno. Mnogo je brinula, i ozbiljan stres doživela kada je završio u bolnici i zato neće da sedi skrštenih ruku. Takođe, zna koliko i Daša brine za njegovo zdravlje, pa su sele, i dogovorile se da mu zajedno dosađuju i da ga zivkaju i opominju. Smatraju da će, ako one budu uporne i naporne, on shvatiti da im je stalo da se sačuva, jer ni jedna ne bi podnela da ga izgubi. On to zna i ovako, ali će sada morati da ga stisnu - rekao je izvor i dodao:

- Daša je rekla Ani da je slobodno zove kad je Mrka tvrdoglav i odbija da je posluša. U tim situacijama će i onda da ga stisne i da mu nabija na nos kako obe umiru od brige i sekiracije, pa on neće imati kud, moraće da igra kako one sviraju. Mrka je stvarno bogat čovek, sa njih dve i veliku sreću ima što su one složne. Ana i Daša su stalno bile na vezi i kada je on bio u bolnici, ne žele da mu se nešto dogodi, sviđalo mu se to ili ne, moraće da ih posluša - zaključio je izvor.

Autor: M.M.