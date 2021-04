JEDVA PREŽIVEO SMRT BRATA! Jašar progovorio o pogibiji Ipčeta Ahmedovskog, otkrio ko mu je javio tužnu vest! (FOTO)

To mu je najteži period u životu!

U velikoj životnoj ispovesti, pevač Jašar Ahmedovski prisetio se tragedije koja ga je zadesila devedesetih. Naime pevač je ostao bez brata, Ipčeta Ahmedovskog.

- Ipčetova pogibija je nešto najgore u mom životu. Bilo je to 1994. godine, sećam se svakog trenutka. O tome slabo i pričam. Ne bih poželeo ni najvećem neprijatelju da to doživi. Za sve nas je bio šok kada smo čuli, i dalje se teško nosimo sa tim, ne može da se prepriča. Vest da je Ipče poginuo mi je javila njegova devojka Zlata u pet ujutru.

- Bio sam u šoku, i dalje ne znam kako sam to preživeo. Bilo mi je neshvatljivo, nisam mogao da verujem. To me je koštalo psihe, razmišljanja o budućnosti. I dan-danas mi je jako teško, nikada to neću zaboraviti, niti izbrisati mogu...

- Nisam dugo godina mogao da pevam njegove pesme, ni da ih slušam. Onda sam jednom rekao: "Moram sada da živim sa tim", i uzeo sam i pustio njegove pesme, usput sam i plakao. Prvi put kada sam pevao njegove pesme je bilo jako teško, jedva sam otpevao jednu pesmu, drugi put malo lakše...

- Počeo sam da radim posle godinu dana. Često sam išao u Makedoniju kod mojih jer su teško podneli to. Moj otac je posle pet godina umro, a majka četiri godine posle njega. Oni su već bili gotovi ljudi. To je haos. Život vam prvo da lepe stvari i onda se desi nešto takvo...

Autor: M.M.