KEBA DOŽIVEO PREDSKAZANJE! U snu mu se JAVILO ko će mu biti žena, kad ju je ugledao usledio je ŠOK! Pokušao da POBEGNE!

Nasmejao publiku!

Popularni pevač Dragan Kojić Keba otkrio je do sada nepoznate detalje o svom životu i karijeri, a za medije je ispričao i interesantnu anegdotu o tome kako je upoznao svoju ženu.

- Ja sam sanjao da se ženim i probudio sam se u suzama. Kad sam video da nije istina, znaš koja sreća je bila. Ali, taj san me držao do 10 dana. I taj lik nisam mogao da zaboravim - plave oči, kosa frćkava, lepa. I ja se sve pitam ko je ovo. Ja ne mogu da isteram to iz glave. I kad sam ja zaboravio taj san, ja sam je upoznao. Njeni roditelji su bili strašno protiv toga, Olja je dosta starija od mene - ispričao je Keba kroz osmeh, jer je pevač 24 godina stariji od svoje supruge.

Kako pevač dalje nastavlja, prvi izlazak im je bio u kafani, išli su na ćevape i kad ju je bolje pogledao, odmah mu se vratio san.

- I ja sam rekao da moram da krenem odmah. Ja sam se prepao i posle smo se sreli na istom mestu gde smo se i rastali. I ja joj kažem da moramo da raskinemo, jer sam ja našao drugu devojku. Ona odmah krene da se rapituje za nju, pa sam je čak i slagao i ostalo je istorija - priča pevač.

Podsetimo, Dragan i Olja Kojić u braku su od 1984. godine, a uskoro će proslaviti 37 godina zajedničkog života i ponosni su roditelji Igora i Nataše Kojić. Kebinu suprugu svi znaju kao Olju, a njeno pravo ime je zapravo Olga.

Autor: P.R.