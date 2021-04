ELENA KITIĆ U VEZI SA SRPSKIM FUDBALEROM? Planira da se preseli kod njega u Italiju, a evo kako su Mile i Marta reagovali na njenog novog dečka

Uživaju u ljubavi

Elena Kitić, pevačica i ćerka Mileta Kitića i Marte Savić, navodno je već izvesno vreme je u vezi sa fudbalerom Dušanom Vlahovićem, mladim srpskim reprezentativcem, koji trenutno igra u Italiji za fudbalski klub Fjorentina.

- Elena i Dušan upoznali su se preko zajedničkih prijatelja koji često, kada se prisete njihovog prvog susreta, kažu da se odmah osetila privlačnost i hemija među njima. Tada su razmenili brojeve telefona i zapratili se na društvenim mrežama. Vrlo brzo odlučili su da uđu u vezu - navodi izvor i otkriva kako funkcioniše njihov odnos na daljinu:

- S obzirom na to da su od početka znali da će više vremena provoditi odvojeno nego zajedno, oboje su rešili da se opuste i prepuste međusobnom poverenju, te im ne pada teško da broje dane do narednog viđanja. Redovno se dopisuju i pričaju preko video poziva, mada je Elena ta koja više trpi, često ne spava i čeka da on završi sa svojim obavezama kako bi razgovarali.

Elena i Dušan, kako se navodi, ne mare za razliku u godinama, iako ona nije preterano velika.

- Elena je starija od njega nešto manje od tri godine i često govori da joj on odgovara više nego stariji momci s kojima je pre bila. Imaju slične navike, oboje su maksimalno posvećeni karijerama, a vreme koje provode zajedno koriste, između ostalog, za planiranje budućnosti. Ona ima želju da se preseli kod njega u Italiju jer voli inostranstvo. U Beogradu je prepoznatljiva gde god se pojavi, što je nekada umara - priča izvor i dodaje:

- Kitićevu su zavoleli i Dušanovi roditelji. Posebno ih je oduševilo to što je ona komunikativna i pozitivna. S druge strane, Eleni je bitna podrška njenih roditelja, zato sa njima deli sve i trudi se da sluša njihove savete. Kada im je saopštila ko joj je dečko, Marta i Mile su oduševljeno reagovali i rekli joj da je podržavaju jer se na njoj vidi da je srećna.

Autor: N.V.