'ŠTA MENE BRIGA ŠTO NEMA SPOMENIK, TO TREBA PORODICA DA PODIGNE' Rođak Sinana Sakića ogorčen zbog zluradih komentara na račun pevača

Jako se iznervirao!

Zane Šaulić ogorčen je zbog brojnih zluradih komentara da Sinanu Sakiću, njegovom najbližem rođaku, još nije podignut spomenik na Muslimanskom groblju u Loznici, iako je čuveni pevač umro pre skoro tri godine. Šaulić, koji redovno posećuje rođakovu večnu kuću, kaže da je "u najmanju ruku neprimereno da se komentarišu takve stvari, koje se tiču jedino njegove najuže porodice i odnosa koji u njoj vladaju".

- Ružno je, pa i grešno po Sinana, rođenog Lozničanina, što se ljudi petljaju u to, utoliko pre što je on bio posvećen porodici svim srcem, do poslednjeg daha, i svi su živeli dobro. Šta mene briga što nema spomenika, jer to pravo da ga podižu imaju njegova supruga i deca, a na meni, kao i na drugima koji ga i sada vole i rado ga se sećaju, jeste da čuvamo njegov svetao lik - kaže on i dodaje:

- Sinan je obožavao mog oca Agana, koji je rođeni brat njegove još žive majke Đulkice Đulke, kao i sve nas. Meni je ko zna koliko puta govorio da hoće da počiva isključivo u Loznici, koju je mnogo voleo i da sve bude po našim, lozničkim adetima, kako je i bilo.

Autor: N.V.