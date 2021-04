MALI ŽELJKO SE BRČKA U BAZENU, pazi ga baka Ceca! Ovim rečima je pevačica nasmejala sve!

Hit!

Mali Željko Ražnatović uneo je veliku radost svojim porodicama - Ražnatovićima i Rodićima. On sa mamom i tatom, Bogdanom i Veljkom, živi u porodičnoj kući na Dedinju, a poznato je da oni u okviru vile imaju i bazen koji koriste tokom cele godine.

Iako još uvek nije vreme za kupanje, to njih ne sprečava s obzirom na to da je zatvoren bazen i da je uvek spreman za upotrebu, pa je tako mali Željko danas uspeo da se brčka. Sve to je zabeležio njegov otac Veljko i snimak objavio na Instagramu, a ono što je mnoge nasmejalo jeste što se Ceca Ražnatović, ponosna baka, čuje u pozadini.

Debeli, jel' ti lepo? Lepo, lepo - pričala je Ceca.

Autor: N.V.